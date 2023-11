Giulia Cecchettin | il papà | “Uccisa senza un motivo logico Dolore atroce”

(Di domenica 19 novembre 2023) “Adesso sono insieme”. Stretto nel piùe “inconcepibile” dei dolori, ildipubblica su WhatsApp la foto di sua moglie, morta l’anno scorso, e della sua bambina strappata alla vita “un” dall’ex fidanzato e, sul suo profilo Facebook, aggiunge: "Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia". Ginoaffida al quotidiano La Repubblica il suo strazio: “Aveva solo 22 anni... Posso capire una malattia, un incidente... Non te ne fai una ragione. Ma devo essere forte, per gli altri ragazzi, Elena e Davide. Devono, dobbiamo ripartire”.

Giulia Cecchettin - il papà : "L'amore vero non umilia - non picchia - non uccide"

... non cresciuto in un ambiente disagiato, istruito, può fare del male, quel male Un femminicidio "perché lei non doveva laurearsi e andare via", come hanno insinuato gli zii di, è successo ...

Lo zio di Giulia Cecchettin: "Mi sento molto vicino anche alla famiglia di Filippo perché hanno un dolore enorme, ancora più grande del ..."