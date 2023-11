Giulia Cecchettin | il femminicidio e il «bravo ragazzo» | le domande da farsi

(Di domenica 19 novembre 2023) Era un, e lo sapevamo: la dinamica è sempre la stessa. E allora perché non li fermiamo? Forse perché non capiamo la cultura del possesso, cadiamo nella retorica del «» e dovevamo farci legiuste

Friuli : ritrovato il cadavere di Giulia Cecchettin. Meloni : notizia straziante. Schlein : una legge per agire nelle scuole

Giulia Cecchettin - il ritrovamento del corpo - il video dell'aggressione e il sangue : la ricostruzione giorno per giorno

Giulia Cecchettin - Filippo in fuga tra soldi insanguinati e un "kit di sopravvivenza" cercato online

Giulia Cecchettin uccisa a coltellate. Filippo Turetta in fuga - i genitori : “Costituisciti”

Ora si attende l'esame autoptico per stabilire con precisione quando si è compiuto il destino della studentessa ventiduenne. Se cioè sabato notte dopo la violenta litigata che… Leggi ...Il papà di Giulia Cecchettin ci aveva sperato fino alla fine. Tutti i suoi post su Facebook, fino alla scoperta del corpo senza vita di sua figlia, erano appelli ai cittadini.Chiedeva collaborazione ...