Giulia Cecchettin era già morta prima di essere abbandonata nella scarpata

Filippo Turetta fermato in Germania vicino Lipsia : era in fuga in auto da una settimana. Svolta nelle indagini sulla tragica morte di Giulia Cecchettin

La fuga di Filippo Turetta è finita, stamane in Germania. Il giovane che ha ucciso la sua ex fidanzata,, ed ha provato a nascondere il corpo trovato in in duripo nei pressi del Lago di Barcis, in Friuli, era stato poi segnalato in Carinzia con la sua auto. Stamale l'arresto in Germania.

Giulia Cecchettin, una giovane donna dal futuro promettente, è stata tragicamente assassinata in circostanze che hanno scosso l’opinione pubblica. Il sospetto principale, Filippo Turetta, un 22enne ...Emergono nuovi dettagli su Filippo Turetta, il 22enne scomparso con Giulia Cecchettin una settimana fa e su cui adesso pende l'accusa di omicidio. Dopo il ritrovamento del corpo della ragazza le ...