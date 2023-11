Giulia Cecchettin | ecco come il cane Jageer ha trovato il corpo

(Di domenica 19 novembre 2023) E’ stato, un flat coated retriever, a permettere di risolvere il giallo della scomparsa di. E’ undi 4 anni in forza ai cinofili della Protezione civile del Friuli Venezia. Il suo ruolo è stato fondamentale: da due giorni l’area era sorvolata dall’elicottero dei Vigili del fuoco, ma ildella studentessa era nascosto da una grande roccia che ne...

Giulia Cecchettin - tutte le manifestazioni per ricordarla (a partire dalle iniziative della sorella)

La sorella di Giulia Cecchettin : "Non mi farete mai tacere" | Botta e risposta con Salvini

Il governatore Zaia proclama lutto regionale per il giorno delle esequie Sarà trasferito entro 48 ore in Italia Filippo Turetta, il 22enne accusato dell'omicidio di, il cui corpo è ...

Giulia Cecchettin, il corpo trovato nella scarpata. L'urlo del volontario della protezione civile: «L'ho trova ilmessaggero.it

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Alla fiaccolata di questa sera alle 19 a Vigonovo, organizzata dai Comuni di Vigonovo e Saonara in memoria di Giulia Cecchettin, parteciperà in rappresentanza del Pd ...Una ragazza di 16 anni, Carol Bugin, sarebbe scomparsa giovedì 16 novembre dopo essere stata vista per l'ultima volta dalla mamma nei pressi della stazione di Mestre. La famiglia, che ...