Giulia Cecchettin | diventa più forte l’ipotesi della premeditazione

(Di domenica 19 novembre 2023) Mentre è già stata avviata la procedura per l’estradizione in Italia di Filippo Turetta, fermato in Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo firmato dalla Procura di Venezia, èil sospetto che lo studente universitario abbia premeditato l’omicidio dell’ex fidanzata. La scomparsa die Filippo L’11 novembre, su tutti i giornali, rimbalza la notiziascomparsa di due giovani fidanzati:e Filippo. Si attivano le ricerche con gli appelli disperati dei genitori. All’inizio, non viene azzardata alcuna ipotesi ma, con il passare delle ore, il dubbio si insinua. E qualcuno getta ombre sul “bravo ragazzo” Filippo. Si tratta di Elena, la sorella di. “Non sono sorpresa, Filippo era pericoloso”, avrebbe detto la ...