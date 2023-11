Giornata Nazionale degli alberi | a Lusciano la “Festa dell’albero”

(Di domenica 19 novembre 2023). Dal 21 al 26 novembre, il Comune dicon con “Cultura” l’assessorato cultura/eventi e l’intera amministrazione ha organizzato una settimana fitta di eventi e di eventi e momenti da condividere con tutta la cittadinanza. Si parte martedì 21 novembre ore 10:00 nella Piazza di Via della della Resistenza con la “– piantiamo il futuro”,istituita dal ministero dell’Ambiente e finalizzata alla promozione della tutela ambientale, alla riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione del verde urbano, in collaborazione gli istituti gli istituti scolastici cittadini, l’associazione GenerAzione e soprattutto con Legambiente e TerraLife il progetto europeo per la ...

Una cinquantina di nuovi alberi, attività di informazione e sensibilizzazioni, incontri di approfondimento per la Festa dell'Albero 2023 che prenderà il via il 21 novembre,degli Alberi. Due piantumazioni Nella prima, il Comando Unità Forestali ed Ambientali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in linea con il progetto "Un albero ...

Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada: la polizia stradale domenica 19 novembre in Duomo a Parma ParmaToday

Grazie a quanto raccolto durante la Giornata Nazionale Colletta Alimentare (GNCA) infatti, le famiglie in difficoltà del territorio potranno ricevere gli alimenti di cui hanno bisogno attraverso le ...Lunch match domenicale in serie A per la seconda partita in programma per l'ottava giornata di campionato: al PalaCarrara la Estra Pistoia, reduce dal k.o. a Reggio Emilia, riceve il Banco ...