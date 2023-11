Giornata mondiale vittime della strada | i dati sugli incidenti mortali in Italia

(Di domenica 19 novembre 2023) Domenica 19 novembre è ladel ricordo delle. Nel nostro Paese e in tutto il mondo i numeri deglili e dei morti continuano a rimanere alti e allarmanti. Secondo iforniti dall'Asaps, si contano un milione e 300mila morti perli ogni anno nel mondo, prevalentemente in Africa, Cina e Sud America. Ma anche 21mila nell'Unione Europea e oltre tremila in. Dall'inizio del 2023 al 12 novembre gli Osservatori hanno registrato il decesso, nell'immediatezza del fatto, di 379 pedoni, 175 ciclisti, 48 bambini (erano stati 39 in tutto il 2022 e 29 nel 2021). Dall'1 gennaio al 31 ottobre sono state 1.133 ledi ...

In un tempo segnato dalla crescita della povertà in numerose zone del mondo, per il carovita e le conseguenze delle guerre in corso, la settimadella povertà che si celebra oggi ...

20 novembre 2023, Giornata Mondiale dell'Infanzia: quest'anno al centro mettiamo la Pace UNICEF Italia

Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: presentate le iniziative LatinaToday

La Caritas Diocesana ha organizzato numerose iniziative, tra cui l’incontro in San Martino con don Luigi Epicoco, molto conosciuto attraverso i social.Il vicesindaco Emma Donnini ha partecipato a un corso sulla tutela del bambino con diabete di tipo 1 in ambito scolastico, per celebrare la Giornata Mondiale del Diabete. Grazie al Meyer e ai suoi esp ...