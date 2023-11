Giornata mondiale memoria Transgender | cosa è e quali sono le iniziative in Italia

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 19 novembre 2023) LadellaDay of Remembrance o TDoR) è la ricorrenza annuale per commemorare le vittime di transfobia, l’odio e il pregiudizio contro le persone. Si celebra il 20 novembre e l’iniziativa è nata inizialmente in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede avvio al progetto web Remembering Our Dead e l’anno dopo portò a una veglia a San Francisco. Da allora l'evento è cresciuto globalmente, con commemorazioni in centinaia di città in tutto il mondo.