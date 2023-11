Giornata mondiale dei poveri | il Papa | “La povertà è uno scandalo | non distogliamo lo sguardo Dio ce ne chiederà conto”

(Di domenica 19 novembre 2023) “Laè unoe quando il Signore tornerà ce ne”. Le parole dell’omelia diFrancesco sono dedicate alladei. Anche questa mattina – come ogni anno – il Pontefice ha celebrato la messa nella Basilica di San Pietro. Il tema scelto per la settima edizione è “non distogliere lodal povero“. “Pensiamo a quanti sono oppressi, affaticati, emarginati, alle vittime delle guerre e a coloro che lasciano la loro terra rischiando la vita – ha proseguito il Santo Padre – a coloro che sono senza pane, senza lavoro e senza speranza. Tantequotidiane. Sono moltitudini. Isono moltitudini. Pensando a questa immensa moltitudine di ...

... vice brigadiere del Corpo deportato a Dachau durante il secondo conflittoe vittima superstite e testimone attivo degli orrori della Shoah.

Il pranzo di papa Francesco con i poveri in Aula Paolo VI Avvenire

Giornata mondiale poveri: dottori volontari dell'ambulatorio in Vaticano, "speriamo di essere un buon esempio" Servizio Informazione Religiosa

Cagliari Sit-in a Cagliari nella Giornata mondiale dedicata alle vittime strada. Gli organizzatori degli Amici della bicicletta, Donne in Bici e Micromobilità e Ciclofficina Sella del Diavolo hanno ma ...Dopo il primo ko del Psg, battuto 3-1 dal Lens secondo, sono ... È tutto pronto per la 16ª giornata di serie A al via mercoledì 4 gennaio e per la Sampdoria di Dejan Stankovic ci sarà già una gara ...