GG Teamwear Benevento 5 a valanga contro il Cus Molise

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il rocambolesco 2-2l’Itria, é tornato al successo il GG5 che al «PalaTedeschi» si è sbarazzato senza grandi problemi (9-3) del Cus. Privo dello squalificato Matheus, espulso a Martina Franca, mister Centonze ha piazzato tra i pali Lepre che ha fatto in pieno il suo dovere dando sicurezza alla squadra. I giallorossi sono partiti subito a razzo e dopo un paio di buone occasioni hanno preso il largo con le reti di Arvonio (in seguito al rigore parato a Bobadilla), Morad e Bobadilla. Nella ripresa il portiere in movimento ha permesso ai molisani di rientrare in corsa con la rete di Turek (3-1), ma la successiva marcatura di Morad ha riportato i giallorossi sul +3 (4-1). Il quinto gol di Arvonio, poi, ha messo un solco importante tra le due squadre, solo in ...