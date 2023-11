GeVi Napoli | vittoria in volata contro Treviso 76-79

(Di domenica 19 novembre 2023)in. La NutriBulletresta al palo e si arrende all’ultimo secondola Generazione Vincente(che sale a quota 12 punti in classifica). Buon avvio dei padroni di casa che si affidano alle incursioni di Harrison e al presente Allen per il 6-0 in apertura, prima che l’ex Sokolowski da lontano e dalla lunetta sblocchi gli ospiti (8-5). Successivamente, il momento buono dellaprosegue grazie all’energia e alla precisione del neoentrato Lever e alle accelerazioni di Ennis, prima che ancora Harrison fermi lo 0-9 di parziale con i liberi del 10-12.preme però ancora sul pedale dell’acceleratore, sfruttando i ...

76-79 il finale, a Treviso non basta il 20+9 di Mezzanotte