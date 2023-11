Germania | convalidato l’arresto di Filippo Turetta La notte in carcere | poi la sentenza sulla consegna all’Italia | ecco cosa succede ora

Leggi su open.online

(Di domenica 19 novembre 2023) Le autorità tedesche hannonel tardo pomeriggio di oggidi, il 22enne accusato dell’assassinio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin fermato questa mattina al termine di una fuga lunga una settimana. La polizia di Halle ha fatto sapere che «il cittadino italiano è stato portato davanti al giudice del Tribunale di Halle (Saale) intorno alle 17.00 di oggi. Quest’ultimo ha deciso che l’uomo deve essere posto in arresto». In seguito alla convalida del«è stato portato in un centro detentivo nella città di Halle», hanno fatto sapere ancora le autorità locali. Secondo quanto riferito da una portavoce della polizia della città all’Ansa, lo step successivo sarà poi il parererichiesta di...