Geppi Cucciari | la Bridget Jones italiana trova l’amore

Leggi su dilei

(Di domenica 19 novembre 2023) Disi sa poco, pochissimo. Sui social è poco attiva e, se si esclude qualche panorama costiero, posta esclusivamente contenuti riguardanti il suo lavoro. È la donna che ci ha fatto ridere raccontandoci le magagne comuni della singletudine, ma non ci ha mai rivelato nulla del suo essere single, o del non esserlo. Ma esistono i paparazzi e, quelli di Oggi, hanno scoperto che ogginon è più sola.: il nuovo fidanzato Marco Durante l’ultima settimana dello scorso ottobre,siva a Roma per lavoro – è stata madrina della Festa del Cinema di Roma, e non era sola. I paparazzi del settimanale Oggi l’hanno vista (e naturalmente immortalata) a passeggio per la capitale in dolce compagnia. Al suo fianco, un ...