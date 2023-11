Georgia | Sagnol e il futuro di Kvaratskhelia | 'Napoli top club | ma su di lui ci sono tre big europee'

Georgia, Sagnol mette in ansia il Napoli: "Kvaratskhelia piace a Barcellona, Real Madrid e Bayern" Fantacalcio ®

Georgia, Sagnol: "Kvaratskhelia piace a Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco" CalcioNapoli24

Qualification for the Euro is a Holy Grail for a slew of small European nations. Despite the advent of several ... read more ...La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia pronta a tornare in campo contro la Spagna nell'ultimo match di qualificazione agli Europei 2024, uno scontro che sa anche di mercato. «Oggi Kvara ...