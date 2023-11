Georgia | il ct Sagnol | «Kvara? Ci sono tre top club su di lui»

(Di domenica 19 novembre 2023) Le parole di Willy, commissario tecnico della, sul futuro di Khvichatskhelia con il Napoli Willy, ct della, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Khvichatskhelia con il Napoli. PAROLE – «gioca in un topcome il Napoli, ma anche squadre giganti del calcio mondialeinteressate a lui, come Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco. Giocare in questiè un sogno per chiunque, ogni giocatore spera un giorno di poter vestire una maglia del genere e vincere titoli importanti».

Willyha messo in allarme il Napoli con le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Il Ct dellaha parlato, in vista di questa sera, di uno dei suoi uomini migliori, ovvero Kvaratskhelia. L'...

Georgia, Sagnol: "Kvaratskhelia piace a Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco" CalcioNapoli24

Georgia, Sagnol mette in ansia il Napoli: "Kvaratskhelia piace a Barcellona, Real Madrid e Bayern" Fantacalcio ®

Willy Sagnol, ex difensore francese, ha parlato in conferenza stampa dell'attaccante dei partenopei seguito da diversi club importanti ...Qualification for the Euro is a Holy Grail for a slew of small European nations. Despite the advent of several ... read more ...