G20 | Putin partecipa a vertice online | i leader Ue ci saranno

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – Per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimirparteciperà, anche se da remoto, a undel G20. Mercoledì 22 novembre, a otto giorni dalla fine della presidenza indiana, si terrà un summita livello di capi di Stato e di governo, convocato dal premier Narendra Modi. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti Ue, ieuropei che fanno parte del G20 "hanno deciso di comune accordo di non modificare i piani per la lorozione al" nonostante la presenza di, che a marzo è stato colpito da un mandato di arresto della Corte penale internazionale dell'Aja. Si tratterebbe del primo contatto diretto, seppure a distanza, tra il presidente russo – che non aveva ...