Frattesi uno dei nuovi nell’Italia? Con Spalletti una certezza

(Di domenica 19 novembre 2023) Davideè rimasto in panchina contro la Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico. Il centrocampista è entrato nel secondo tempo, con l’Ucraina potrebbe cambiare qualcosa. CAMBIAMENTI – Nicolò Barella, Jorginho e Giacomo Bonaventura hanno formato il centrocampo titolare dell’Italia contro la Macedonia del Nord nello scorso venerdì sera. Davideè entrato al minuto 62, dopo il suo ingresso gli Azzurri hanno segnato due gol nel finale. Il centrocampista dell’Inter è una colonna, unaper il gioco verticale e di possesso di Luciano. Gli inserimenti sono molto più frequenti rispetto all’Inter, il suo ruolo è forse più congeniale nell’idea del ct. Domani a Leverkusen ci sarà la sfida decisiva per la qualificazione agli Europei contro l’Ucraina, alla gara d’andata proprio ...

... un 2 - 1 certificato dalla doppietta die dal gol di Yarmolenko. "I ragazzi stanno bene " ... non poche per un ragazzo che a 26 anni è giàdei senatori del gruppo azzurro: "Spero di farne ...

Vive queste ore come se fosse sugli spilli, Luciano Spalletti. A Leverkusen (ma speriamo presto che si possa giocare di nuovo una partita di calcio a Kiev in omaggio a un popolo martire...) contro l'U