Francia senza pietà | 14-0 a Nizza | critiche sui social e Gibilterra disattiva le risposte su Twitter

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Il roboante 14-0 dellacontroha fatto parlare tutto il mondo della partita di stasera in quel di. Molti hanno commentato la partita ed il suo conseguente e macroscopico risultato, puntando il dito contro gli uomini di Deschamps che, a detta di molti hanno esagerato con i gol. Queste alcune reazioni su. T. @Teedoosol Sorry please what was the score line? Scusa, per favore, qual era la linea del punteggio? Gibraltar Sports News @Gibsportsnews Why does the @GibraltarFA avoid posting the results of the games that they lose heavily? Do the right thing instead and send Ribas home Perché @GibraltarFA evita di pubblicare i risultati delle partite che perde pesantemente? Fai invece la cosa ...