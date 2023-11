FOTO – Valentina DL si unisce all’immenso dolore del papà di Giulia Cecchettin

Valentina Vignali - minigonna da urlo : in giro per la metropoli Non puoi non notarla – FOTO

... ha fatto scoppiare la polemica per ladelle vacanze pubblicata da Novella 2000 , dove ... il sentimento non c'è Altre coppie oltre a quelle citate sono:Ferragni e il suo nuovo ...

Lo scatto premiato per la Foto della Settimana è di Valentina Scarpa Elbareport

FOTO - Valentina De Laurentiis si unisce al dolore del papà di Giulia Cecchettin Tutto Napoli

stampata su una foto in bianco e nero, piena di rabbia e dolore: "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide" ...“Aspettando l’alba”, “Free fly” e “Spiaggia dorata” sono le tre foto, rispettivamente prima ... ancora Cristina Giachè e la sua “Free fly” (60 like); Valentina Dolci ottiene la terza piazza con ...