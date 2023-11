Forza Italia tenta il rinnovamento Tajani | “Non sono l’erede di Berlusconi”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 novembre 2023), il partito guidato da Antonio, ha delineato una nuova fase nel suo percorso di riorganizzazione. Attraverso una serie di dichiarazioni e interventi chiave,ha tracciato il percorso verso il futuro di questapolitica, delineando le prospettive e gli obiettivi in vista delle prossime elezioni.ha annunciato il calendario dei congressi provinciali per eleggere i delegati, sottolineando che il momento culminante sarà il 23 e 24 febbraio, quando il nuovo segretario sarà eletto al Palazzo dei Congressi a Roma. Questo evento non sarà solo un'occasione per eleggere un nuovo leader, ma anche per lanciare le idee e le strategie per la campagna elettorale in vista delle elezioni europee."Io nonl'erede di Berlusconi, credo di averlo ...