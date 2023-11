Forza Italia fa il boom di iscrizioni | staccate 100 mila tessere Ferrante | «La leadership di Tajani ci ha stabilizzato dopo la morte di Berlusconi» – L’intervista

Claudio Fazzone - il senatore di Forza Italia indagato per corruzione : ma per usare le intercettazioni serve l’ok di palazzo Madama

Rai - all'ordine del giorno la crisi di ascolti del Tg2 di Preziosi (che non andrà in Europa perchè i posti per Forza Italia saranno troppo pochi). La destra vuole "neutralizzare" la Soldi. L'assemblea dei giornalisti del Tg3 diretto da Mario Orfeo contro il taglio del canone. Le verifiche dei vertici di viale Mazzini sullo scoop di Striscia la Notizia

È già dottore, manca solo la formalità", ha detto la ministra dell'Università, Annamaria Bernini, intervenendo al meeting di, a Taormina. 'Le hanno tolto tutto il resto: la vita e il ...

Meeting Forza Italia a Taormina, Tajani oggi chiude lavori Agenzia ANSA

Il meeting di Forza Italia a Taormina: «Non siamo il retaggio del passato, ma decisivi» Giornale di Sicilia

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Forza Italia è sempre stata la casa dei moderati e vogliamo dare ulteriore forza e slancio al partito in un’area che ci vede da sempre come punto di riferimento nel P ...Roma, 18 nov 18:34 - (Agenzia Nova) - "Per Forza Italia la battaglia sulla riforma della giustizia non è una scelta, ma è un dovere. Se non la faremo noi la riforma della giustizia non la farà nessuno ...