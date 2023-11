Fine dei giochi per Filippo Turetta | arrestato fuori dall' Italia | la svolta

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 novembre 2023) La vicenda che ha scosso l'ha preso unasignificativa con l'arresto diin Germania. L'ex fidanzato della giovane Giulia Cecchettin, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in un canalone vicino al lago di Barcis, nella provincia di Pordenone è in stato di fermo: Emanuele Compagno, suo avvocato, ha ufficialmente confermato la notizia dell'arresto, mettendo cosìa una fuga durata una settimana per lo studente 22enne di Torreglia. La cattura diè avvenuta nella notte tra sabato e domenica, con le autorità tedesche che hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti. L'uomo era oggetto di intensa ricerca da parte delle forze dell'ordine dopo la tragica scoperta del corpo di Giulia Cecchettin vico al lago di Barcis.