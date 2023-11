Fine abietto | un sacrilegio | borseggiatrici rom | gli estremi rimedi di Carlo Nordio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Da quando fa il ministro riesce a stare al centro di tutte le polemiche. Lo attaccano i giustizialisti che gli dicono che è garantista e i garantisti che gli dicono che è giustizialista. Ma lui la sa lunga e non si scompone. Sorride e tira avanti. Perché, ex magistrato, veneto, giurista di grande valore, attuale ministro della giustizia, è il tipo che non ha interesse per i litigi e lo spettacolo politico. Lui ha in mente una cosa sola: riformare la giustizia e rimetterla in carreggiata dopo anni di sbandamenti. Ministro, ieri i sindacati hanno chiamato le piazze e sullo sciopero dei trasporti Salvini ha scelto la linea dura. Lei avrebbe preferito più cautela? «No. Salvini ha fatto l'unica cosa giusta da fare, contemperando il diritto di sciopero con quello dei cittadini alla libera circolazione ,e, soprattutto in questo periodo, con il ...