Filippo Turetta | un ritratto complesso di un giovane indagato per omicidio

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 19 novembre 2023), un nome che ha scosso la tranquilla cittadina di Torreglia (Padova), è al centro delle indagini per l’di Giulia Cecchettin. Unriservato, appassionato di passeggiate nei Colli Euganei, con una storia d’amore nata all’università e terminata in modo amichevole. Ma chi è veramente? Scopriamo insieme la sua storia. Origini e trasferimento diNato e cresciuto a Torreglia (PD),è un personaggio poco conosciuto tra i suoi concittadini. Dopo aver vissuto per anni in via Barbieri, la famigliasi è trasferita nel centro del borgo collinare, in via Mirabello, nell’appartamento del nonno. Nonostante qualche esame in ritardo, ...