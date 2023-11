Filippo Turetta quando sarà consegnato all’Italia? Come funziona la legge e il pronostico di Tajani | “Entro 48 ore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Fermato oggi in Germania, a brevealle autorità italiane. Sì, madi preciso? Secondo il ministro degli Esteri Antonio, il ragazzo “nel giro di 48 orein Italia per essere processato“. I tempi tecnici previsti dalle procedure, tuttavia, sembrano stridere con le parole del vicepremier italiano: per l’estradizione, infatti, di solito serve qualche settimana. Lo dice l’iter burocratico, per nulla semplice. Tanto per iniziare, la Germania dovrà adottare la decisione finale sull’esecuzione del mandato60 giorni dall’arresto. Seacconsente alla consegna, la decisione è presa10 giorni. Il ricercato, prevedono le norme, deve essereil più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità ...