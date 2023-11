Filippo Turetta | l’hanno trovato | ecco dove si nascondeva

(Di domenica 19 novembre 2023)è stato ried è vivo. Il 22enne veneto è stato arrestato in Germania. Il giovane è accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin sua ex fidanzata trovata cadavere ieri nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. L'articolo proviene da TvZap.

Filippo Turetta arrestato in Germania. Padre di Giulia : "Amore vero non uccide"

La sera in cui gridava aiuto, quando lo studente di Ingegneriaha gettato la maschera, ed è passato dalle ripetute violenze psicologiche a quelle fisiche: era uscito di casa con un ...

Giulia Cecchettin, telecamere e anomalie di Filippo Turetta: così è stato ritrovato il corpo Il Tempo

Giulia Cecchettin, la mappa della fuga di Filippo Turetta: da Fossò all’Austria Sky Tg24

I tragici eventi hanno preso una svolta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre. Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia, è stato identificato come il principale sospettato. Dopo ...Filippo Turetta, il presunto assassino di Giulia Cecchetin, il cui corpo è stato ritrovato ieri nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone dopo una settimana in cui della giovane non si ...