Filippo Turetta | l’avvocato di lui rompe il silenzio

(Di domenica 19 novembre 2023) Social. . Nella giornata di ieri, 18 Novembre 2023, il corpo senza vita della figlia Giulia, 22 anni, è stato trovato vicino al Lago di Barcis, in provincia di Pordenone, dopo che sabato scorso è stata colpita alle spalle e caricata a forza sull’auto dal fidanzato. In queste ore è stato catturato anche il ragazzo, il quale era in fuga da diverse giorni.diha rotto il, in attesa di nuovi sviluppi da parte degli inquirenti dopo l’interrogatorio del giovane.Leggi anche: Giulia Cecchettin, le prime parole del padre dopo la morte Leggi anche: Omicidio di Giulia Cecchettin, interviene Barbara D’Urso: la sua reazione Leggi anche: Giulia Cecchettin trovata morta, i genitori dirompono il ...

E’ stato fermato in Germania Filippo Turetta, il presunto assassino di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa a coltellate ...Filippo Turetta «si stava muovendo» in auto quando è stato arrestato in Germania, «a Sud» del paese. È stato arrestato vicino Lipsia.