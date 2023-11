Filippo Turetta fermato in Germania

Leggi su panorama

(Di domenica 19 novembre 2023) La fuga diè finita, stamane in. Il giovane che ha ucciso la sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, ed ha provato a nascondere il corpo trovato in in duripo nei pressi del Lago di Barci, in Friuli, era stato poi segnalato in Carinzia con la sua auto. Stamale l'arresto in