Filippo Turetta fermato in Germania Svolta nelle indagini sulla tragica morte di Giulia Cecchettin

(Di domenica 19 novembre 2023)è statoquesta mattina in. Lo dice all’ANSA l’avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma poco fa, ed ha informato i genitori. embed post id="1786479" embed post id="1786485"

Omicidio Giulia Cecchettin - Filippo Turetta è stato fermato in Germania

Giulia Cecchettin uccisa - arrestato in Germania l’ex fidanzato Filippo Turetta

10.03 Germania, arrestatoArrestato in Germania, il 22enne ricercato per l'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. La notizia è stata confermata dall'avvocato del giovane, su cui ...

I tragici eventi hanno preso una svolta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre. Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia, è stato identificato come il principale sospettato. Dopo ...La vicenda che ha scosso l’Italia ha preso una svolta significativa con l'arresto di Filippo Turetta in Germania. L’ex fidanzato ...