Filippo Turetta fermato in Germania Il padre della ragazza | “L’amore vero non umilia”

(Di domenica 19 novembre 2023) E' stato arrestato in, il presunto assassino di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa a coltellate e poi gettata in un burrone. Lo fa sapere l'avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma, ed ha informato i genitori L'articolo proviene da Firenze Post.

E’ stato fermato in Germania Filippo Turetta, il presunto assassino di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa a coltellate ...Filippo Turetta «si stava muovendo» in auto quando è stato arrestato in Germania, «a Sud» del paese. È stato arrestato vicino Lipsia.