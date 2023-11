Filippo Turetta Fermato in Germania | Giulia Checchettin Era Già Morta Prima dell' Abbandono

(Di domenica 19 novembre 2023) Pordenone - Il Racconto Scioccante del Medico Legale: Coltellate Violente alla Testa e al Colloè statoquesta mattina in, come condall'avvocato del giovane, Emanuele Compagno. L'avvocato ha comunicato la notizia ai genitori di, gettando nuova luce sulla tragica vicenda diCecchettin. Secondo quanto riferito dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura di Pordenone,era giàquando è stata lanciata nella scarpataa Val Caltea a Barcis, dopo essere stata scaricata dall'auto di. Le coltellate inflitte alla testa e al collo erano numerose e profonde, segno di una violenza estrema. Gli investigatori ritengono ...

Omicidio Giulia Cecchettin - arrestato in Germania Filippo Turetta. Era in autostrada vicino Lipsia - in Sassonia

... a chiedere ai suoi fan di ricordare e commemorare la giovane studentessa di Vigonovo il cui corpo è stato trovato ieri nella zona del lago di Barcis, e per il cui omicidio è indagato...

Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è stato fermato in Germania. DIRETTA Sky Tg24

“Filippo Turetta aveva pianificato qualcosa”. Giulia Cecchettin gettata giù senza vita Il Tempo

Che tutti abbiamo dato per certo l’esito della sparizione di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta dovrebbe interrogarci, nel profondo. Così come quella sorda paura (sicuramente cercata dagli ...Filippo Turetta, il 22enne assassino di Giulia Cecchettin, è stato arrestato in Germania dopo una fuga in auto di 7 giorni. Ma il suo ritorno in Italia potrebbe non essere immediato.