Filippo Turetta fermato in Germania | era in fuga da una settimana Svolta nelle indagini sulla tragica morte di Giulia Cecchettin

(Di domenica 19 novembre 2023)è statoquesta mattina in. Lo dice all’ANSA l’avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma poco fa, ed ha informato i genitori. embed post id="1786479" embed post id="1786485" Tajani: "Arresto buona notizia, ma non lenisce il dolore della famiglia e degli amici di" «Ringrazio gli inquirenti per il lavoro che ha portato all’arresto...

Filippo Turetta arrestato in Germania. Padre di Giulia : "L'amore vero non uccide"

Il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin, la 22enne sequestrata una settimana fa e uccisa dal fidanzato Filippo Turetta, ha spazzato via l’ultima speranza dei suoi familiari di poterla ...Catturato in Germania Filippo Turetta, ex di Giulia Cecchettin, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.