Filippo Turetta fermato in Germania Da “bravo ragazzo” a omicida di Giulia Cecchettin

(Di domenica 19 novembre 2023) Stava scappando, 22 anni, accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata,. Dopo averla ammazzata, si è quindi dato alla fuga. In questi giorni le teorie e le ipotesi sono state varie. Ad un certo punto si è pensato anche: l’avrà uccisa e si sarà tolto la vita anche lui. Invece no. Ha provato a fuggire. Il mandato di cattura internazionale Ma su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale, era praticamente impossibile farla franca. E infatti questa mattina, dopo che ieri è stato ritrovato il corpo della giovane vittima, lui è statoin. Emanuele Compagno, l’avvocato nominato d’ufficio per rappresentare, al termine della perquisizione che i carabinieri, su incarico della Procura di ...

Catturato in Germania Filippo Turetta - Ex Fidanzato di Giulia Cecchettin

Filippo Turetta fermato in Germania vicino Lipsia : era in fuga in auto da una settimana. Svolta nelle indagini sulla tragica morte di Giulia Cecchettin

La fuga diè finita in Germania: lo studente 22enne è stata arrestato, era a bordo della sua Grande Punto ripresa dalle telecamere di mezzo nord - est e oltre confine. Il presumo killer dell'ex ...

Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è stato fermato in Germania. DIRETTA Sky Tg24

Giulia Cecchettin, telecamere e anomalie di Filippo Turetta: così è stato ritrovato il corpo Il Tempo

Filippo Turetta ex fidanzato di Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato ritrovato in un canalone vicino al lago di Barcis, è stato arrestato in Germania, mentre era in auto nella notte tra sabato e ...La fuga di Filippo Turetta è finita in Germania: lo studente 22enne è stata arrestato, era a bordo della sua Grande ...