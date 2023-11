Filippo Turetta è stato arrestato in Germania

(Di domenica 19 novembre 2023) Data esecuzione inal mandato di cattura europeo a carico di, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. L’avvocato Emanuele Compagno, difensore di, lo ha confermato all’Ansa, ed ha informato i genitori. Intanto emerge che Giulia Cecchettin era già morta quando è stata lanciata nella scarpata della Val Caltea, a Barcis, dopo essere stata scaricata dall’auto di. Ne sono convinti gli investigatori sulla scorta di quanto ha riferito loro il medico legale Antonello Cirnelli che ha svolto l’ispezione esterna della salma per conto della Procura di Pordenone.

La fuga di Filippo Turetta è finita: il 22enne ex fidanzato accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin è stato arrestato in Germania secondo quanto apprende l’Adnkronos.VENEZIA - E' stato fermato questa mattina in Germania, Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa e ritrovata nei pressi di Barcis. Lo dice all’Ansa l’avvocato del giovane ...