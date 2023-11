Filippo Turetta è stato arrestato in Germania | finita la fuga del killer di Giulia Cecchettin

(Di domenica 19 novembre 2023)fermato in: arreildiche era inda una settimanaarrein. Si è interrotta così ladell’ex fidanzato di. Lo ha riportato all’ANSA l’avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma, ed ha informato i genitori. L’arresto del 22enne accusato dell’omicidio diè avvenuto vicino a Lipsia., secondo quanto appreso, sarebbebloccato in auto sull’autostrada A9 all’altezza della cittadina di ...

Filippo Turetta è stato arrestato in Germania, «si stava muovendo» in auto quando è stato arrestato «a Sud» del paese in cui ha tentato di proseguire la fuga dopo aver ucciso l'ex fidanzata Giulia ...Filippo Turetta è stato arrestato in Germania a una settimana dal giorno in cui aveva aggredito Giulia a mani nude, l'aveva caricata con forza a bordo della sua Fiat Punto nera e si era messo in fuga ...