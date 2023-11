Filippo Turetta è stato arrestato | ecco dove fuggiva l’assassino di Giulia Cecchettin

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 19 novembre 2023)fermato dalle forze dell’ordine a seguito dell’omicidio di. Il ragazzo viaggiava a bordo della sua Fiat punto di colore nero ed èlocalizzato fuori dai confini italiani. Da sette giorni continuava a spostarsi da una parte all’altra, ma l’Interpol gli stava alle calcagna e finalmente si è riusciti a catturarlo prima che potesse fuggire ancora.si nascondeva? L’Interpol stava marcando le sue ricerche in Austria in quanto, dopo aver depositato il corpo dinei pressi del Lago di Barcis,si sarebbe diretto al Valico di San Candido per poi raggiungere Lienz. ...