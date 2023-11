Filippo Turetta arrestato in Germania

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 19 novembre 2023) Pubblicato il 19 Novembre, 2023 La fuga del ragazzo è finita questa notte tra sabato e domenica, dopo una settimana di latitanza. E’ stato fermato in, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato ritrovato senza vita in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. La notizia della cattura è stata confermata dall’avvocato del giovane, Emanuele Compagno, dopo aver avvisato i genitori. La fuga dello studente 22enne di Torreglia è finita nella notte tra sabato e domenica, dopo una settimana di latitanza. Contro di lui era stato emesso un mandato di arresto europeo. La sua auto era stata avvistata l’ultima volta in Austria. Durante la fuga,ha usato banconote con macchie di sangue per fare benzina in un distributore ...