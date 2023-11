Filippo Turetta “arrestato in Germania” | l’ultimo colpo di scena

Leggi su howtodofor

(Di domenica 19 novembre 2023):La fuga del giovane sospettato di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin e gettato il suo corpo senza vita in un burrone nella zona di Piancavallo si e’ conclusa dopo sette giorni. Le tracce del 22enne si erano perse domenica scorsa quando l’auto era stata ‘intercettata’ da una telecamera in Austria. Da allora si erano fatte mille ipotesi sul destino del giovane in fuga da Vigonovo dopo aver tramortito, colpito con più coltellate l’ex fidanzata Giulia ed essersi disfatto del corpo buttandolo da un dirupo a Piancavallo, vicino al lago di Barcis. Su di lui era stata emessa un’ordinanza di arresto, quindi diffuso un mandato di arresto europeo per omicidio volontario aggravato, dopo che le forze dell’ordine avevano visionato le immagini delle telecamere della zona industriale di Fossò. Immagini inequivocabili: ...