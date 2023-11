Filippo Turetta arrestato in Germania | era a bordo dell' auto Aveva fatto benzina con banconote insanguinate | il 22enne ha ucciso Giulia Cecchettin

Omicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta arrestato in Germania : era in fuga da una settimana

La sera in cui gridava aiuto, quando lo studente di Ingegneriaha gettato la maschera, ed è passato dalle ripetute violenze psicologiche a quelle fisiche: era uscito di casa con un ...

Giulia Cecchettin, telecamere e anomalie di Filippo Turetta: così è stato ritrovato il corpo Il Tempo

Giulia Cecchettin, la mappa della fuga di Filippo Turetta: da Fossò all’Austria Sky Tg24

Catturato in Germania Filippo Turetta, ex di Giulia Cecchettin, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.Omicidio. L’inchiesta a carico di Filippo Turetta ha vissuto ieri la svolta a cui nessuno avrebbe voluto assistere. Il rinvenimento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, avvenuto ...