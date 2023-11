Filippo Turetta arrestato in Germania | è accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 19 novembre 2023) È statoinin auto nella mattinata di domenica 19 novembre 2023, ex fidanzato di, ritrovata senza vita ieri, in un canalone vicino al Lago di Barcis, in Friuli Venezia, a una settimana dalla sua scomparsa. A confermarlo è l’avvocato della famiglia del ragazzo Emanuele Compagno, dopo aver avvisato i genitori: “Ora sarà il giudice tedesco a decidere tempi e modi del suo rientro in Italia” – ha detto il legale alla stampa. L’ultimo avvistamento della sua vettura risaliva a pochi giorni prima, in Austria. Su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo. All’indomanidella ragazza, che sarebbe avvenuto poche ore dopo la sua scomparsa,...