Fiction rai Lea con Anna Valle trama cast

(Di domenica 19 novembre 2023)ritorna a interpretare il ruolo di Lea, un’infermiera pediatrica a Ferrara, nella seconda stagione di “Lea – I nostri figli”. La serie sarà trasmessa su Rai1 in prima serata per quattro episodi a partire da domenica 11 novembre. Ideata da Peter Exacoustos e sviluppata con la sceneggiatura di Mauro Casiraghi eMittone, la serie è diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Raie Banijay Studios Italy. Se ti sei persa delle puntate le puoi recuperare su raiplay.prima stagione Laruota attorno alla vita di Lea, interpretata da, che ha affrontato la perdita di un figlio e la fine del suo matrimonio. Nonostante le difficoltà, Lea riesce a trasformare il suo dolore in un dono speciale che le permette ...