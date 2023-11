Fi | Schifani | ' inaccettabili i trasformismi | nel partito chi si riconosce nel nostro simbolo'

(Di domenica 19 novembre 2023) Taormina, 19 nov. Adnkronos) - "Ilè quello di Forza Italia, altra cosa è l'adesione di partiti o movimenti che si riconoscono nel. Cinque anni fa è stata inserita la candidatura di unche ora mi fa la guerra, evidente che non si possono accettare questi. Primo o poi affronteremo con il segretario Tajani e la classe dirigente della questione di come possiamo ampliare la nostra forza elettorale, il fallimento del Terzo polo ci invita a farlo". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato, parlando al meeting di Forza Italia, a Taormina.

"Da quando mi sono insediato - spiega- ho riscontrato una situazione paragonabile a uno scandalo per il duopolio Ita - Ryanair con prezzi da e per la Siciliaper i nostri ...

"Una manifestazione straordinariamente affollata e partecipata, che ancora una volta mostra come Forza Italia sia in Sicilia un partito di governo ampiamente radicato nel territorio e nelle comunità" ...