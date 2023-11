Fi | Ferrante | ' 100mila tessere | è boom di iscrizioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Passare da poco più di 5 miladel 2022 a 100 mila del 2023 è un risultato straordinario, oltre ogni più rosea aspettativa". Così in una nota Tullio, sottosegretario di Stato al Mit e responsabile nazionale adesioni di Forza Italia. "Certamente la perdita del nostro amato presidente Berlusconi ha rinsaldato, con un vero travolgimento affettivo, lo spirito e la passione dei suoi elettori e simpatizzanti. A ciò si aggiunga la buona azione di governo che Forza Italia sta dimostrando alla guida del Paese con le sue notorie ricette liberali in economia e di sano europeismo ed atlantismo in politica estera. Ha certamente contribuito l'esserci confermati nel ruolo stabilizzatore e baricentrico nel centrodestra e in generale nello scacchiere politico italiano. Siamo l'unico vero centro, tassello imprescindibile del ...