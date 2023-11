Festa per Koopmeiners e De Roon | l’Olanda si qualifica a Euro 2024

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 novembre 2023) Altri due atalantini ottengono il pass: Dopo Charles De Ketelaere con il Belgio e Berat Djimsiti con l’Albania, anche Marten Dee Teunconottengono lazione a. Alla nazionale allenata da Ronald Koeman bastava ottenere tre punti nelle due sfide contro Irlanda e Gibilterra. Missione compiuta già alla prima, grazie all’1-0 firmato da Weghorst. Per i due centrocampisti nerazzurri un cameo nei minuti finali, subentrati insieme al 90? per portare in porto il risultato. Anche Mario Pasalic si avvicina allazione: la Croazia ha vinto 0-2 in Lettonia sorpassando il Galles. Per il nerazzurro mezzora da subentrato, giocando gli ultimi 10 minuti insieme al fratello Marco. Alla Croazia ora basta battere l’Armenia.