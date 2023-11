Femminicidio Giulia Cecchettin | 105 donne uccise da inizio anno Troppe lacune nel sistema antiviolenza italiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Secondo gli ultimi dati del Viminale sono in aumento il numero di omicidi commessi da partner o ex partner

Domenica In - il femminicidio di Giulia Cecchettin apre la puntata del 19 novembre

“Giulia - vittima di femminicidio come la mia Yana : noi uomini dobbiamo imparare a lasciare andare”

Femminicidi, ipocrita negare le colpe di noi uomini: non diamo l'esempio giusto da tre generazioni

Omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania mentre era fermo in autostrada - A Rainews24 parla Anna Agosta, dell'associazione D.i.re - Donne in rete contro la violenza

Femminicidio Giulia Cecchettin: Filippo Turetta fermato in Germania. Entro 48 ore l'estradizione in Italia

Liguria saluta Giulia Cecchettin con le parole di Alda Merini

"Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne": con questi versi di Alda Merini, la Regione Liguria ha dedicato il megaschermo della facciata del suo palazzo al ...

Il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, non può che riportarlo ancora ... Nel suo breve intervento, Malaiko ricorda che “sono 105 le vittime di femminicidio in Italia in 10 mesi”.