Femminicidi in Italia | il #Tg1 mostra i volti di tutte le vittime

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 novembre 2023) La tragedia di Giulia Cecchettin mobilita l'intero Paese. E il Tg1 è in prima linea. Nell'edizione del 19 novembre, il telegiornale di Rai1 ha voluto sensibilizzare glini sul dramma dei. Per questo alle spalle della conduttrice sono stati proiettati idelle donnedio nel 2023. Il numero delleè talmente alto che lo spazio a disposizione nello studio non basta neanche a contenerle, comprese quelle del passato. "Buonasera dal Tg1, ancora una donna uccisa, una ragazza di 22 anni, Giulia Cecchettin - ha detto la conduttrice all'inizio del Tg1 - Intorno a me, li vedete, idiledio da inizio anno ma ...