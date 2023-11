Federica Pellegrini | dedica alla bambina in arrivo | “Spero di riuscire a proteggerti”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 19 novembre 2023) Ancora poche settimane ediventerà mamma per la prima volta di una, frutto del suo amore per Matteo Giunta, diventato suo marito dal 27 agosto 2022. La “Divina” ama condividere con i suoi follower le sensazioni che prova in questo momento così speciale e lo ha fatto anche nella giornata di domenica 19 novembre 2023. L’ex nuotatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti realizzati al tramonto, dove si vede in maniera evidente il suo pancione, nonostante abbia indosso un vestito lungo nero. Questa è stata per lei l’occasione anche per scrivere unasua, mettendo in evidenza come, al pari di altri personaggi famosi, lei sia rimasta colpita dall’omicidio di Giulia Cecchettin. “Mai come oggi….di ...