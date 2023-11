Fdi | Foti | ' noi per confronto | ma Schlein preferisce centri sociali ad Atreju'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Noi siamo sempre disponibili alcon gli avversari. Siamo abituati a tutti gli inviti, sappiamo stare ai dibattiti eè una bella occasione per fare politica anche fuori dall'Aula”. Così Tommaso, capogruppo di Fdi alla Camera dei deputati in un'intervista con il quotidiano Libero.ha sottolineato che “su tanti temi, penso soprattutto al ddl contro la violenza sulle donne, ci siamo già confrontati in Parlamento e c'è stata ampia convergenza tra le forze politiche, ma io accetto lezioni da chi viene in Parlamento, non da chi non viene” e in base alle presenze in Aula “ha partecipato al 26 per cento delle sedute, quindi non mi sembra una grande parlamentarista. Poi tra venire ade andare in un centro sociale occupato, ...