Fabio Roia | «Anche fra i giovani è radicata l’idea patriarcale del possesso Alle ragazze come Giulia Cecchettin dico | parlatene»

Qualcosa, dunque, potrebbe cambiare anche se - come ha ricordato in questi giorni il presidente del Tribunale di Milano,, "il problema è culturale e sociale e purtroppo lo squilibrio di ...

Fabio Roia: «Anche fra i giovani è radicata l’idea patriarcale del possesso. Alle ragazze come Giulia... Corriere della Sera

Fabio Roia, l'intervista integrale TGR Lombardia

È quanto spiega il magistrato Fabio Roia, secondo cui -riferendosi al recente omicidio di Giulia Cecchettin- "nei ragazzi non si riesce a far passare il messaggio del rispetto e della libertà della do ...Il ritrovamento del corpo della ragazza 22enne scomparsa da una settimana ha rilanciato in Italia il tema della violenza contro le donne.