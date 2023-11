Fabio Cannavaro | “La verità sul Napoli

Leggi su napolipiu

(Di domenica 19 novembre 2023)parla apertamente delle voci che lo vedevano come possibile allenatore delal posto di Rudi Garcia. Notizie calcio– Nel mondo del calcio, poche figure suscitano tanto interesse quanto, ex Pallone d’Oro e leggenda del calcio italiano.ai microfoni della redazione sportiva di Mediaset, ha parlato della possibilità di allenare ile delle sue aspirazioni future come allenatore. Per un breve periodo, il nome diè stato al centro delle discussioni come possibile sostituto di Rudi Garcia alla guida del. Tuttavia, con l’arrivo di Walter Mazzarri, queste voci sono state messe a tacere., con la sua tipica franchezza, ha ...